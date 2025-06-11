Лукашенко связал дефицит картошки в Белоруссии с внутриполитическими причинами

Дефицит картошки в Белоруссии возник по политическим причинам и закончился благодаря работе Комитета госконтроля. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, его процитировал Telegram-канал «Пул Первого» .

«Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы (картошки. — Прим. ред.) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат», — отметил глава государства.

По его словам, картошка снова появилась, когда виновникам дефицита пригрозили арестом.

Также на совещании по развитию национального кинематографа белорусский президент подчеркнул, что необходимо всегда принимать обдуманные решения.

«Вы должны быть взвешенными, помирковными (спокойными — прим. ред.) белорусами», — добавил он.

Ранее Лукашенко приехал в Китай с рабочим визитом. Он встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином сначала в формате «один на один», а затем в неформальной обстановке. Темой переговоров лидеров стали двусторонние отношения стран, а также совместные проекты и вопросы, связанные с сотрудничеством.