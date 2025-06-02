Лукашенко полетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Китайскую Народную Республику с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.

«В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР», — рассказали на официальном портале Лукашенко.

Представители президента Белоруссии рассказали, что поездка продлится до 4 июня. Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина сначала состоится в формате «один на один», а затем в неформальной обстановке. Лидеры обсудят текущее состояние белорусско-китайских отношений и перспективы их развития, совместные проекты, многосторонние инициативы и вопросы международного сотрудничества.

Кроме того, Лукашенко пообщается и с другими представителями КНР. Их имена и подробная программа визита пока не сообщаются.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прилетал в Россию. В рамках рабочей поездки он посетил торжественные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также провел личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.