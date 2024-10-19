Лукашенко сообщил о непростых переговорах с представителями стран Запада

Западные страны завидуют Белоруссии и внимательно следят за ее ошибками и успехами. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время фестиваля «Дожинки» в городе Воложине. Трансляцию его выступления провело издание News.by .

По словам белорусского лидера, переговоры с представителями Запада были тяжелыми и сложными, но интересными.

Лукашенко признался, что в разговоре заметил, как внимательно иностранцы следят за Белоруссией. Умение ее граждан работать, праздновать и идти своим путем вызывает у западных государств зависть, добавил он.

Ранее Лукашенко провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Глава Белоруссии поднял в беседе несколько вопросов, чтобы расставить точки над i. Он рассказал, что мир сейчас меняется, и возникают как новые возможности, так и новые угрозы. Некоторые задачи необходимо решать обоим государствам, подчеркнул Лукашенко. Большую часть повестки переговоров с Путиным составили связанные с безопасностью вопросы.