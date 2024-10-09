Лукашенко рассказал, что хочет обсудить с Путиным

Лукашенко: обсудим с Путиным 2-3 вопроса, и можно двигаться дальше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко среду планировал обсудить несколько вопросов с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы расставить точки над i. Об этом глава республики сообщил с ним на встрече.

«Полагаю, что у нас два-три вопроса, которые с вами мы обсудим сегодня. В них нужно поставить точки над i и двигаться в наших отношениях дальше», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что в настоящее время мир меняется бешеными темпами, появляются новые возможности и новые угрозы, в том числе вопросы, которые обеим странам необходимо решать.

В переговорах с Путиным, добавил Лукашенко, половину повестки занимает обсуждение внутренних дел, вопросов безопасности и благосостояния граждан двух стран. По его словам, стороны уже договорились об усилении промышленной кооперации по ряду направлений и сейчас реализуют эти планы.

Ранее Путин заявил, что Лукашенко сделал многое для развития отношений России и Белоруссии.