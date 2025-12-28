Лукашенко сбили с ног во время игры в хоккей

Президента Белоруссии Александра Лукашенко во время хоккейного матча сбил с ног игрок его же команды. Об этом сообщил Life.ru .

Во время игры со сборной Брестской области хоккеист под номером 68 Ярослав Чуприс случайно задел главу государства, когда ехал спиной. После столкновения спортсмен тут же помог Лукашенко подняться.

В итоге матч закончился ничьей со счетом 5:5. Решающую шайбу в конце игры закинул сын президента Николай.

Ранее лидер республики принял участие в новогоднем балу во Дворце Независимости, куда пригласили студентов, курсантов, обладателей президентских премий и стипендий и победителей международных творческих конкурсов.

Лукашенко пожелал молодежи найти на мероприятии талантливых и умных друзей, а также пожелал всем присутствующим хорошего настроения. Открытие мероприятие состоялось с полонеза Петра Чайковского из оперы «Евгений Онегин», танцмейстером традиционно выступил министр культуры Руслан Чернецкий.