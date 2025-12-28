Лукашенко сбили с ног во время игры в хоккей
Президента Белоруссии Александра Лукашенко во время хоккейного матча сбил с ног игрок его же команды. Об этом сообщил Life.ru.
Во время игры со сборной Брестской области хоккеист под номером 68 Ярослав Чуприс случайно задел главу государства, когда ехал спиной. После столкновения спортсмен тут же помог Лукашенко подняться.
В итоге матч закончился ничьей со счетом 5:5. Решающую шайбу в конце игры закинул сын президента Николай.
Ранее лидер республики принял участие в новогоднем балу во Дворце Независимости, куда пригласили студентов, курсантов, обладателей президентских премий и стипендий и победителей международных творческих конкурсов.
Лукашенко пожелал молодежи найти на мероприятии талантливых и умных друзей, а также пожелал всем присутствующим хорошего настроения. Открытие мероприятие состоялось с полонеза Петра Чайковского из оперы «Евгений Онегин», танцмейстером традиционно выступил министр культуры Руслан Чернецкий.