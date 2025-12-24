Лукашенко принял участие в новогоднем балу во Дворце Независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил талантливую белорусскую молодежь во Дворец Независимости на новогодний бал и сам станцевал на нем. Об этом сообщила его пресс-служба .

«Я очень хочу, чтобы вы — талантливые, умные — нашли здесь таких же талантливых и умных друзей. Если получится — на всю жизнь. Буду только рад. Желаю вам сегодня хорошего настроения», — заявил глава государства.

Среди гостей мероприятия — студенты, курсанты, обладатели президентских премий и стипендий, победители международных творческих конкурсов. Танцмейстером на балу традиционно выступил министр культуры Руслан Чернецкий. Открылась программа полонезом Петра Чайковского из оперы «Евгений Онегин», который танцевали дебютанты.

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал кадры самого Лукашенко, танцующего вальс с неизвестной девушкой. На праздник пришли и другие высокопоставленные гости: министры и руководители республиканских и региональных органов власти.