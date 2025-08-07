Лукашенко с подозрением отнесся к агрессивному настрою Польши и стран Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что его насторожил агрессивный настрой Польши и стран Балтии по отношению к республике. Об этом сообщила БелТА .

Во время совещания о работе КГБ глава государства обратил внимание, что Польша и страны Прибалтики пытаются оказать давление на Белоруссию. Он уточнил, что сильнее всех обострение ситуации ощущают спецслужбы.

«Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Белоруссии настроены наши соседи — Польша и страны Балтии», — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что в таких обстоятельствах крайне внимательно относится к работе КГБ и силовых структур в целом.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь не исключил, что встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет в Минске. Он также выразил сомнение в том, что в переговорах будет участвовать украинская сторона.