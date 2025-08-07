Посланник МИД РФ в отставке Корчмарь предположил, что Путин и Трамп встретятся в Минске

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится в Белоруссии, предположил в интервью с ИА НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

При этом он усомнился в ближайшей перспективе трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа, которая состоится «ориентировочно на следующей неделе». По его словам, место проведения встречи согласовано, однако о нем Кремль сообщит позже. Корчмарь выразил уверенность, что речь идет о Минске.