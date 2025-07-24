Лукашенко с иронией ответил на запрет въезда в Эстонию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с иронией прокомментировал решение Эстонии ввести против него бессрочный запрет на въезд. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, написал ТАСС .

«Никогда, „к сожалению“, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?» — процитировала она Лукашенко.

Ранее правительство Эстонии приняло решение ограничить въезд в страну для 273 граждан Белоруссии, включая главу республики. Санкции носят бессрочный характер.

В июне Эйсмонт рассказала, что Лукашенко решил освободить оппозиционного политика Сергея Тихановского и остальных осужденных «исключительно из гуманных соображений». По ее словам, это стало откликом на просьбу бывшего президента США Дональда Трампа.