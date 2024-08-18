Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году

Лукашенко: в 2020 году не нужно было применять оружие, протестующие разбежались

Ulf Mauder
Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

У президента Белоруссии Александра Лукашенко не было необходимости применять автоматическое оружие на встрече с оппозицией в 2020 году, все протестующие разбежалась. Об этом сам белорусский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я был в горячке тогда, когда услышал, что Лукашенко сбежал и находится в Ростове-на-Дону. Захожу в вертолет в резиденции и говорю пилотам, чтобы летели к Дворцу независимости пониже. Выхожу, напрямую пошел, а они уже бежать начали», — поделился он.

Лукашенко подчеркнул, что у протестующих «сверкали пятки», когда те увидели президента с оружием неподалеку от себя.

«Со мной Николай был, сын младший. Я говорил, чтобы он оставался дома. Но Николай ответил, что поедет со мной и будет защищать отца. Вот такие были его слова, он очень мужественный, как следует будет защищать свою страну», — добавил президент Белоруссии.

После выборов в Белоруссии в августе 2020 года начались протесты оппозиции. Силовики для пресечения акций задействовали спецтехнику и спецсредства.

Ранее Лукашенко напомнил, что он «не вечный» и однажды покинет президентское кресло.

Взгляд на экран: черно-белый Ален Делон

Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях?

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте