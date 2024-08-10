Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте

Лукашенко: белорусы должны привыкать, что у страны будет другой президент

Фото: РИА «Новости»

Жителям Белоруссии следует привыкать, что однажды в стране будет другой президент. Об этом в беседе с населением агрогородка Городище заявил глава государства Александр Лукашенко, его слова привело издания «Беларусь сегодня».

«Вы должны привыкать к тому, <…> что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу. <…> Но всякое в жизни бывает», — заявил Лукашенко в ответ на просьбу баллотироваться на новый срок в 2025 году.

Президент заявил, что его главная задача — оставить мирную и спокойную страну. Сам он планирует поселиться в деревне, и надеется, что белорусы будут «вспоминать и благодарить, что хуже не стало».

Ранее на встрече в Могилевской области Лукашенко призвал жителей не беспокоиться по поводу возможной войны. Он заявил, что Минску есть чем ответить тем, кто против него «натопырится».

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