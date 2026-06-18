Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Украиной

Лукашенко: граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда

Ситуация на государственной границе Белоруссии и Украины достигла беспрецедентного накала. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его слова привело БелТА .

«Граница — полторы тысячи километров — пылает как никогда. Ответ некоторым военным: надо защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот ответ: надо. Мы люди военные, нас народ кормит для того, чтобы мы могли его защитить», — объяснил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что, если кто-то пытается втянуть страну в войну, ему это выйдет боком.

«Мы себя ведем спокойно. Кому-то не нравится, что Белоруссия — спокойное государство. Поэтому это происходит», — заключил он.

Ранее белорусский лидер заявил, что вступление республики в украинский конфликт приведет к масштабной войне с НАТО. Тогда альянс направит в соседнее государство свои боевые подразделения, объяснил Лукашенко.