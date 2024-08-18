Лукашенко рассказал о критике со стороны младшего сына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих отношениях с младший сыном Николаем. В интервью телеканалу «Россия 1» белорусский лидер заявил, что юноша может по-доброму его критиковать.

«Сын такой оппозиционный ко мне — в хорошем смысле. Он может меня покритиковать», — сказал Лукашенко.

Он рассказал, что Николай блестяще окончил школу, владеет английским языком, а также увлекается музыкой и спортом. Сын белорусского президента учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе.

«Я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем белорусам, россиянам, все добрым людям вокруг этого желаю», — добавил Лукашенко.

Николай Лукашенко стал лучшим студентом курса Пекинского университета. Представители вуза рассказали, что он никому не говорит о родстве с президентом Белоруссии.