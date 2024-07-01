"Вдумчивый парень". В Пекинском университете дали оценку успехам сына Александра Лукашенко

В Пекинском университете рассказали об успехах в учебе Николая Лукашенко

Фото: РИА «Новости»

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай стал лучшим студентом курса Пекинского университета. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал секретарь партийного комитета учебного заведения Хао Пин.

«Он (сын Лукашенко — прим. ред.) очень скромен, никому не говорит, что он сын президента <…> очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — подчеркнул представитель вуза.

По его словам, Николай учится в составе группы белорусских студентов, изучающих биотехнологии.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что, будучи ребенком, работал в поле и обрабатывал картофель. По его словам, за эту работу ему платили по три рубля в день. Зимой ему приходилось ходить за сухостоем, а летом — в лес по дрова.

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