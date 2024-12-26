Лукашенко рассказал, о чем говорил наедине с Путиным

Лукашенко рассказал, что поговорил с Путиным о личном и государственном

Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили наедине после окончания неформального саммита стран СНГ. Об этом лидер Белоруссии рассказал в интервью Первому информационному телеканалу.

По словам белорусского лидера, его личная встреча с президентом России продлилась около полутора часов. После саммита с главами стран СНГ Лукашенко и Путин поговорили на личные темы, а также обсудили государственные и глобальные проблемы.

«Когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что во время беседы с Путиным, он передал ему привет от президентов Омана и ОАЭ, с которыми встречался во время рабочих визитов на прошлой неделе.

Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых видно, как белорусский лидер наколол дров в Ленобласти.