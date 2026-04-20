Лукашенко рассказал, когда сформировалась его нелюбовь к коррупции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что нелюбовь к коррупции сформировалась у него еще в детстве, поэтому он выбрал справедливость в качестве основы своей политики. Об этом он сообщил в интервью RT .

«Что касается коррупции — это взялось из детства. Вы знаете, что я из абсолютно бедной семьи. Я видел море несправедливости в своей жизни», — сказал он.

По словам политика, именно столкновение с несправедливостью определило его решение раз и навсегда: в основе его политики должна лежать борьба за справедливость. Он назвал коррупцию вопиющим свойством, которое лежит в основе самых страшных явлений, включая войны.

Также Лукашенко высказался о ядерном оружии. Он отметил, что оно требуется для обеспечения безопасности, а не для запугивания. Белорусский президент напомнил, что страна тесно сотрудничает с Россией в военной сфере, поэтому оборонный потенциал усиливается.