Лукашенко рассказал, как Пригожин рвался к ядерной кнопке

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время своего мятежа в июне 2023 года пытался получить доступ к ядерному оружию. Это вызвало беспокойство не только в России, но и на Западе. Такое мнение озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило БелТА .

«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти», — сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии отметил, что власти России не допустили бы такого развития событий. Кроме того, по его словам, тогда он также проинформировал Владимира Путина о готовности направить спецподразделения республики для усиления защиты Москвы.

Напомнил политик и о телефонных переговорах с Пригожиным, во время которых он достиг договоренности о том, чтобы члены ЧВК «Вагнер» ушли на территорию Белоруссии.

«Так закончился этот конфликт», — добавил он.

Отдельно Лукашенко отметил, что представители западных стран непублично выражали ему благодарность за помощь в урегулировании ситуации во время мятежа Пригожина.

Ранее Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией, предусматривающий гарантии безопасности в рамках Союзного государства. Документ предусматривает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера.