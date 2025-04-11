Лукашенко рассказал, как добиться прорыва в автопроме России и Белоруссии

Лукашенко заявил о возможности прорыва в автопроме России и Белоруссии

Автопромышленность России и Белоруссии может в течение нескольких лет начать выпуск техники, которая не будет уступать лучшим мировым образцам. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с телерадиокомпанией «Мир» .

Он отметил, что пока у Союзного государства где-то не самые передовые технологии, а где-то — самые передовые. Если усилить «импортозамещение, технологический суверенитет и прочее», то можно достичь уровня нынешних моделей марки Mercedes.

«Ну, не на Mercedes поездим три-четыре года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдем», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что российские «Москвич» и «АвтоВАЗ» производят качественные машины, поэтому уход западного автопрома не сильно отразится на рынке.

Ранее гендиректор пермского холдинга Verra Анна Бояршинова заявила, что российские владельцы китайских машин стали чаще жаловаться на качество автомобилей. Также выросло количество возвратов. Почти каждое второе авто, по ее словам, возвращают на гарантийный ремонт.