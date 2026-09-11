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    Лукашенко рассказал, что его младший сын служит в армии

    пресс-служба Президента Республики Беларусь
    Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь/www.globallookpress.com

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с журналистами, что его младшего сына Николая призвали в армию и он уже служит. Об этом сообщило агентство БелТА.

    По словам главы государства, Николай носит звание лейтенанта. Где именно служит младший сын, Лукашенко раскрывать не стал.

    «Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении», — подчеркнул президент Белоруссии.

    Александр Лукашенко также отметил, что Николай продолжает уделять внимание изучению биотехнологий — профилю, по которому он получал образование в вузе.

    Ранее стало известно, что глава Белоруссии объявил о проверке боеготовности всей армии страны вплоть до мобилизации.