Лукашенко рассказал, что его младший сын служит в армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с журналистами, что его младшего сына Николая призвали в армию и он уже служит. Об этом сообщило агентство БелТА .

По словам главы государства, Николай носит звание лейтенанта. Где именно служит младший сын, Лукашенко раскрывать не стал.

«Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении», — подчеркнул президент Белоруссии.

Александр Лукашенко также отметил, что Николай продолжает уделять внимание изучению биотехнологий — профилю, по которому он получал образование в вузе.

Ранее стало известно, что глава Белоруссии объявил о проверке боеготовности всей армии страны вплоть до мобилизации.