Лукашенко раскрыл, какие города предлагались для саммита России и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при обсуждении места проведения саммита России и США предлагались разные варианты — Рим, Женева, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило БелТА .

«Говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным… Да, говорит, я так и понимаю», — приводит агентство его слова.

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин рассказывал ему о возможных площадках, но Москва решила дождаться предложений американской стороны. Белорусский лидер отметил, что выбор Аляски в итоге выглядел «экзотично, но красиво».

Комментируя итоги переговоров, Лукашенко подчеркнул, что упрекать Дональда Трампа в отсутствии конкретных договоренностей неправильно, поскольку президент США выступал скорее в роли посредника, чтобы услышать позицию России.

Он добавил, что от американского лидера можно было ожидать эмоциональных заявлений и подробностей, но Трамп, напротив, был краток и лаконичен. Лукашенко отметил, что выступление заняло всего четыре минуты и охарактеризовал поведение президента США как «отлично сыгранную роль, вопреки ожиданиям». Он положительно охарактеризовал Трампа, отметив его миролюбивый настрой.