«Он настроен на мир», — говорится в сообщении.

По словам Лукашенко, в публичном поле иногда создается впечатление, что Трамп импульсивный и непоследовательный, однако в действительности он «понимающий человек». Белорусский лидер добавил, что наличие рядом с главой Белого дома «надежных людей» принесло бы дополнительную пользу.

Лукашенко также сообщил, что его российскому коллеге Владимиру Путину якобы предлагали нанести удар по зданию администрации президента Украины на Банковой в Киеве с применением системы «Орешник», однако президент России отказался.