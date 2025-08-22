Лукашенко назвал президента США понимающим и настроенным на мир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно охарактеризовал президента США Дональда Трампа, отметив его миролюбивый настрой. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Он настроен на мир», — говорится в сообщении.
По словам Лукашенко, в публичном поле иногда создается впечатление, что Трамп импульсивный и непоследовательный, однако в действительности он «понимающий человек». Белорусский лидер добавил, что наличие рядом с главой Белого дома «надежных людей» принесло бы дополнительную пользу.
Лукашенко также сообщил, что его российскому коллеге Владимиру Путину якобы предлагали нанести удар по зданию администрации президента Украины на Банковой в Киеве с применением системы «Орешник», однако президент России отказался.