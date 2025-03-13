Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Лукашенко объявил о синхронизации позиций с Путиным по ряду отложенных проблем
Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции по ряду ранее отложенных вопросов во взаимоотношениях двух стран. Как сообщило РИА «Новости», так белорусский лидер Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов, какие темы он намерен обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко пояснил, что не общался с Путиным уже несколько месяцев и за это время накопились достаточно большое количество вопросов и проблем, которые требуют обсуждения.
«Мы все накапливали, что сегодня обсудим. Намерение [провести] синхронизацию наших действий. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все», — заявил президент Белоруссии.
Он добавил, что никаких проблем во взаимоотношениях двух стран нет, вопросы общего рынка энергии и импортозамещения уже давно решены. Но есть ряд вопросов, которые касаются региональной политики.
«Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопросы есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий», — подчеркнул Лукашенко.
В начале встречи с белорусским лидером президент России Владимир Путин заявил о начале сотрудничества двух стран в сфере авиастроения. Глава государства подчеркнул, что работа в этом секторе идет очень активно. Путин добавил, что в сфере взаимного экономического сотрудничества России и Белоруссии все идет очень хорошо.