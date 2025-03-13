Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции по ряду ранее отложенных вопросов во взаимоотношениях двух стран. Как сообщило РИА «Новости» , так белорусский лидер Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов, какие темы он намерен обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко пояснил, что не общался с Путиным уже несколько месяцев и за это время накопились достаточно большое количество вопросов и проблем, которые требуют обсуждения.

«Мы все накапливали, что сегодня обсудим. Намерение [провести] синхронизацию наших действий. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все», — заявил президент Белоруссии.

Он добавил, что никаких проблем во взаимоотношениях двух стран нет, вопросы общего рынка энергии и импортозамещения уже давно решены. Но есть ряд вопросов, которые касаются региональной политики.

«Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопросы есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий», — подчеркнул Лукашенко.

В начале встречи с белорусским лидером президент России Владимир Путин заявил о начале сотрудничества двух стран в сфере авиастроения. Глава государства подчеркнул, что работа в этом секторе идет очень активно. Путин добавил, что в сфере взаимного экономического сотрудничества России и Белоруссии все идет очень хорошо.