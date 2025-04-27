Путин и Лукашенко приедут в Волгоград на форум Союзного государства

Анонсированная встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко пройдет с 28 и 29 апреля в Волгограде. Город примет Международный форум Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» посвященный 80-летию Победы. Как сообщило издание «Блокнот Волгоград» , участие в мероприятии примут иностранные делегации.

На время проведения форума Союзного государства в Волгограде начнет действовать специальный режим. Часть дорог в центре и на подъезде к аэропорту временно перекроют для проезда кортежей.

Мамаев курган и музей-панорама «Сталинградская битва» 28 и 29 апреля работать не будут. Жителей и гостей города культурные учреждения предупредили заранее, объявив, понедельник и вторник выходными днями.

Также журналисты предупредили, что из-за визита высоких гостей в Центральном районе города не исключены перебои в работе мобильной связи. Это необходимо для обеспечения безопасности. Отключение также скажется на работе кассовых терминалов, поэтому лучше заранее запастись наличными деньгами.

О проведении в Волгограде большого форума с гостями из разных стран президент России Владимир Путин предупреждал еще 13 марта, когда в последний раз встречался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле. Тогда же глава государства пригласил гостя принять участие в Параде Победы на Красной площади.

Анонс встречи президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко сделал журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовавший отрывок своей программы «Москва. Кремль. Путин». Место и даты встречи глав государств он не уточнил.