Лукашенко призвал всех срочно сажать картошку

Чтобы не столкнуться с проблемами из-за непростых погодных условий, всем нужно сажать картофель. С таким призывом президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на встрече с руководителями районов, сообщило БелТА.

По словам белорусского лидера, весенние заморозки сделали свое грязное дело и нанесли серьезный вред посевам. Катастрофических последствий от непогоды нет, однако населению Белоруссии лучше высадить на своих на приусадебных хозяйствах картошку.

«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех», — сказал он.

Помимо картофеля, по мнению Лукашенко, нужно заняться высадкой моркови, свеклы и других овощей. Осенью сбор урожая позволит насытить внутренний рынок и продать часть соседям, чтобы заработать, добавил президент.

В мае белорусские аграрии увеличили поставки картофеля в Россию: цены там выше. На фоне этого Лукашенко приказал использовать запасы семенной картошки для срочных посадок.