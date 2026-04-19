Лукашенко призвал США договориться с Россией

Лукашенко: США могут договориться с Россией в президентство Путина

США необходимо договориться с Россией, это можно сделать в президентство Владимира Путина. Об этом RT заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Это такой человек, с которым можно не разговаривать, а договариваться. Но надо понимать: пообещал — надо сделать», — объяснил он.

Лукашенко отметил, что был бы рад, если американский президент Дональд Трамп увидит гораздо больше за переговорами с Белоруссией.

«Поэтому, думаю, это возможно. Может, прощупывает позицию Белоруссии, проецирует на Россию. По крайней мере, мы для этого будем делать все», — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что если США договорятся с Россией, то это в два раза лучше, чем если они договорятся с Белоруссией.

Ранее президент республики заявил, что лично для него встреча с Трампом не является самоцелью. По его словам, потенциальные переговоры не должны стать мероприятием между «вассалом и императором».