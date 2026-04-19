Лукашенко назвал встречу с Трампом не самоцелью

Встреча с президентом США Дональдом Трампом не является для главы Белоруссии Александра Лукашенко самоцелью. Об этом лидер республики заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Это не самоцель, это не главное. Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие», — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что потенциальные переговоры с Трампом не должны стать «встречей вассала и императора».

Ранее белорусский лидер назвал канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских политиков временщиками, которые не думают о своем народе.