Лукашенко призвал белорусов есть картофель с рыбой

Белорусский внутренний рынок необходимо наполнить рыбой. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время поездки в Краснопольский район Могилевской области.

«Бульбаши, бульбу едим. Но к бульбе надо рыбу. Не только мясо и молоко», — подчеркнул он.

Сейчас в этой сфере в республике трудятся 16 рыбоводных организаций. Производство рыбных ресурсов за 2025 год оценили в 14,4 тысячи тонн, из них 600 тонн приходится на ценные виды. По словам министра сельского хозяйства Юрия Горлова, последнюю цифру к 2030 году планируется нарастить впятеро.

Месяц назад Лукашенко на ферме в Дрибинском районе той же Могилевской области подарили беременную корову. В ответ он пообещал подарить племенному заводу быка.