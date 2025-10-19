Белоруссия удивила заявлением о контактах с Украиной
КГБ Белоруссии сообщил о работе по установлению контактов с властями Украины
Минск предпринимает определенные шаги для налаживания прямых контактов с Киевом. Об этом в эфире белорусского телеканала «Беларусь 1» рассказал глава КГБ Иван Тертель.
Тертель объяснил, что белорусская сторона уже ведет соответствующую работу и рассматривает возможность установления связи с украинским руководством, включая Владимира Зеленского.
Глава КГБ подчеркнул, что многое зависит от позиции Киева, однако в Минске настроены на поиск компромисса.
Руководитель спецслужбы также указал, что белорусский лидер Александр Лукашенко считает сложившуюся в регионе ситуацию непростой. По мнению главы Белоруссии, украинский конфликт может обостриться.
Поэтому политик, как рассказал Тертель, прикладывает немалые усилия для поиска точек соприкосновения конфликтующих сторон.
Сам глава КГБ выразил убеждение в том, что единственным выходом из сложившегося кризиса станет переговорный процесс, основанный на взаимном уважении.
Минск, как подчеркнул Тертель, намерен продолжать работать в этом направлении, надеясь на ответную готовность Киева к диалогу.
Ранее в Белоруссии допустили возможность крупной сделки с США.