Лукашенко признался, что каждое утро думает о свиньях

Каждое утро президент Белоруссии Александр Лукашенко думает о сельском хозяйстве и предотвращении войны. Он рассказал об этом во время поездки в Гомельскую область, сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

«Вот я просыпаюсь и смотрю в окно: будет солнечная сухая погода, чтобы вы наконец-то зерно убрали, кукурузу, или нет. Или что-то там не хватает», — сказал он.

Волнует президента, как организовать разведение свиней: построить один комплекс на 100 тысяч голов или четыре по 25 тысяч. Еще одна тема, волнующая Лукашенко, это обеспечение мира — он не хотел бы, чтобы Белоруссия вступила в войну с Украиной.

Ранее он позвал украинских беженцев в Белоруссию. Лукашенко назвал братский народ очень трудолюбивым и пообещал хорошие условия.