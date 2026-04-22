Лукашенко признался, что ездит на мотоцикле Harley-Davidson

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что предпочитает ездить на американском мотоцикле Harley-Davidson. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого» , опубликовав кадры с белорусским лидером.

Лукашенко посетил Минский аэроклуб ДОСААФ, где пообщался с детьми, занимающихся в мотокружке. Он спросил одного из мальчиков, на чем тот ездит. Ребенок ответил, что на мотоцикле.

«Молодцы. Я тоже мотоциклист. Но я на „Харлее“ езжу», — сказал белорусский лидер.

Сам Лукашенко в 2016 году участвовал в международном байкерском фестивале. Он приехал на Harley-Davidson.

Ранее Лукашенко в интервью RT рассказал, что дружит с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, между ними сложились братские отношения. Белорусский лидер добавил, что у него также хорошие взаимоотношениях с лидерами Китая и КНДР.