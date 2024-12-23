Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

Действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко зарегистрировали кандидатом на пост главы республики. Решение об этом принял ЦИК на заседании в понедельник, 23 декабря.

В общей сложности инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 518 145 подписей избирателей.

Выборы президента состоятся в Белоруссии 26 января 2025 года. Предвыборная агитация будет разрешена с 1 по 25 января 2025 года, сроки досрочного голосования определили с 21 по 25 января.

Ранее ЦИК Белоруссии получил документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов. Помимо Лукашенко, речь идет о лидере Либерально-демократической партии Белоруссии Олеге Гайдукевиче, лидере Республиканской партии труда и справедливости Александре Хижняке, первом секретаре ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергее Сыранкове и предпринимателе Анне Канопацкой.