Лукашенко принесли снюс на совещание с Советом министров

Премьер Белоруссии Александр Турчин принес на совещание Совета министров с президентом Александром Лукашенко жевательный табак (снюс) и показал его главе государства. Кадры опубликовал телеграм-канал «Пул Первого» .

«Иногда хочется напиться, чтоб голова кружилась, и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут», — признался белорусский лидер, пытаясь открыть коробочку.

Турчин предложил Лукашенко помощь, но тот отказался, заявив, что не будет пробовать прямо на совещании.

Одной из тем совещания стал законопроект о торговле электронными сигаретами и смесями. Сам глава государства признался, что не курит и слабо разбирается в этой теме, поэтому хочет посоветоваться со специалистами.

