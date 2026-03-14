Лукашенко пригрозил отправить министра в штурмовики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову отправкой в штурмовики, если тот не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят. Об этом сообщило БелТА .

«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят. Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — сказал Лукашенко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия ответил, что и объект построит, и защищать страну пойдет. После этого белорусский лидер заметил, что лучше сначала закончить строительство, а уже потом думать об остальном.

Ранее президенту Белоруссии при посещении племенного завода в Дрибинском районе подарили беременную корову. В ответ он пообещал подарить заводу бычка.