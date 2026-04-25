Лукашенко пригрозил губернаторам тюрьмой из-за хранения удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал губернаторов регионов из-за проблем с хранением минеральных удобрений и предупредил их о возможной ответственности. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого» .

По словам Лукашенко, Комитет государственного контроля уже доложил ему о серьезных нарушениях, связанных с сохранностью удобрений. Президент заявил, что такие проблемы могут обернуться для чиновников крайне неприятными последствиями.

«Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме», — сказал он, обращаясь к губернаторам.

Лукашенко подчеркнул, что вопрос имеет не только хозяйственное, но и экономическое значение, поскольку сейчас на мировом рынке сохраняются высокие цены на азотные удобрения и портить этот ресурс недопустимо.

«А вы их гробите. Ну не берите их, не можете сохранить — не берите», — добавил президент.

Ранее Лукашенко с борта вертолета проинспектировал ход посевной в Минской области. Компанию ему составил белоснежный шпиц Умка.