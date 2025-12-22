Лукашенко причесал усы во время выступления Путина на неформальном саммите СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления президента России Владимира Путина на неформальном саммите Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге был замечен за тем, что привел в порядок усы, достав расческу из внутреннего кармана пиджака. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24» .

Неформальная встреча глав государств СНГ стартовала в Эрмитаже, где для участников провели краткую экскурсию. Сам саммит проходит в Георгиевском зале музея.

В ходе выступления Путин заявил, что за более чем три десятилетия СНГ утвердилось как авторитетное региональное интеграционное объединение. По его словам, страны-участницы выстраивают взаимодействие на принципах добрососедства, равноправного партнерства и взаимной выгоды, а также смогли сохранить и по ряду направлений нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, сложившиеся еще в период существования единого государства.

В саммите также принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев участия во встрече не принимает из-за плотного рабочего графика. В Кремле сообщили, что относятся к этому с пониманием.