Алиев не сможет участвовать в саммите СНГ из-за плотного рабочего графика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге из-за загруженного графика. Об этом сообщило государственное информационное агентство Azertag .

«Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — отметили в администрации азербайджанского лидера.

Авторы материала подчеркнули, что Азербайджан активно участвует в официальных саммитах СНГ. Страна придает большое значение сотрудничеству в рамках Содружества и развитию двусторонних связей с другими государствами-членами.

В октябре в Душанбе прошла встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева. Ее главной темой заявляли двусторонние отношения. Российский лидер отметил, что взаимные интересы РФ и Азербайджана во многих сферах близки. В первую очередь это касается успешно развивающихся торгово-экономических связей.