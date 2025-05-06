Лукашенко предупредил Запад о молниеносном ответе на агрессию

Лукашенко: Белоруссия ответит на агрессию молниеносно и без колебаний

Белоруссия готова к молниеносному ответу в ответ на агрессию со стороны стран Запада. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его слова привело БелТА.

Лукашенко отметил, что на воинственную риторику европейских политиков у Белоруссии есть чем нанести невосполнимый урон любому потенциальному агрессору. Также он подчеркнул, что не хочет войны.

«Но вы должны знать: не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный…» — предупредил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко посоветовал главам других стран не завидовать его частым встречам с российским коллегой Владимиром Путиным и предложил присоединиться к ним.

Последние очные переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись 29 апреля в Волгограде.