Лукашенко предсказал исчезновение Украины с карты мира

Лукашенко: Украина исчезнет с карты мира при продолжении конфликта

Украина перестанет существовать как самостоятельное государство и исчезнет с мировой карты, если конфликт продолжится еще некоторое время. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отрывок беседы опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что главная проблема в прекращении боевых действий заключается в том, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский имеют разные взгляды на окончание конфликта.

Белорусский лидер отметил, что считает правым в этом споре мнение президента США Дональда Трампа.

«Он говорит, что надо смотреть на реалии, на результаты этой войны на сегодняшний день. Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну, пусть воюет. С моей точки зрения, и Трамп придерживается такой позиции, если и дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что самое опасное в продолжающемся конфликте — риск, что он перерастет в глобальный и затронет не только Европу, но и весь мир.

Поэтому сейчас нужно использовать возможность его погасить, чем и занимаются США.

В ходе интервью Лукашенко заявил, что украинские власти совершили большую ошибку, когда пошли на конфликт с Россией, вместо того чтобы выйти на нормальные отношения.