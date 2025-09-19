Лукашенко предложил по-военному решить одну проблему Белоруссии
Лукашенко потребовал решить проблему картофеля по-военному
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил по-военному решить проблему картофеля, сохранив корнеплоды в надлежащем виде. Об этом заявил на встрече с главой Гродненской области Юрием Караевым, сообщило БелТА.
Караев в ходе беседы заявил, что в регионе урожай картофеля в текущем году оказался «меньше, чем за все прежние годы». Лукашенко на этом фоне поручил подойти к решению вопроса более обстоятельно.
«Смотри, чтобы у нас не было проблем с картофелем и овощами. Это надо делать по-военному», — заявил он.
Лукашенко отметил, что власти должны создать специальные хранилища для качественного хранения фруктов и овощей, в том числе картофеля.
Ранее президент Белоруссии признался, что страшно любит картошку и иногда ест ее, нарушая предписанную диету. Также он постоянно следит за результатами отечественной селекции корнеплодов.