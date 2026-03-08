Лукашенко предложил переименовать кофе американо

Президент Александр Лукашенко предложил изменить название кофе американо в Белоруссии. Об этом он заявил на видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого» .

«Американо надо переименовать в белорусский бренд», — сказал он.

По словам Лукашенко, слово «американо» можно пока оставить в скобках — до тех пор, пока люди не привыкнут к новому названию. Во время разговора директор сети быстрого питания «Мак.бай» Виктория Данько предложила временно использовать название «черный кофе», и президент поддержал эту идею.

Белорусский лидер признался, что не любит кофе, но иногда пьет его в небольшом количестве — около 25 граммов. По его мнению, напиток помогает лучше работать мозгу. Лукашенко добавил, что вырос в деревне, где кофе просто не было, поэтому привычка к нему так и не выработалось.

Также президент поручил первому вице-премьеру Николай Снопкову показать представителям США, как функционируют рестораны сети «Мак.бай».