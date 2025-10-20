Лукашенко предложил Мордовии вместе снять фильм про вероятного убийцу Кеннеди

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна заинтересована в сотрудничестве с Мордовией в кинематографической отрасли и предложил создать совместный проект про Ли Харви Освальда, которого считают убийцей бывшего американского лидера Джона Кеннеди. Об этом он заявил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщило БелТА .

«Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма», — сказал Лукашенко.

Президент согласен с мнением, что именно Освальд — убийца Кеннеди. Он напомнил, что нынешний американский глава Дональд Трамп уже поднимал эту тему, поэтому снимать фильм по ней сейчас актуально.

По данным из открытых источников, Освальд жил в Минске с января 1960 по май 1962 года, работал токарем на предприятии. Потом женился на фармацевте Марине Прусаковой, а в феврале 1962-го у них родилась дочь.

Джона Кеннеди убили выстрелом из винтовки 22 ноября 1963 года в Далласе. ЧП случилось во время его поездки с женой Жаклин в открытом президентском автомобиле.

Ранее российский посол в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне рассекреченные советские документы по делу об убийстве Кеннеди. Дипломат выразил надежду, что архивы прольют свет на случившееся.