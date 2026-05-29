Лукашенко предложил Макрону встретиться с ним и Путиным в Минске

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что предложил своему французскому коллеге встретиться в Минске с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Лукашенко, телефонный разговор, темой которого была ситуация на Украине, произошел 24 мая.

«Я говорю: „Ну, в Москву, может, вам и не очень — приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем вас встретили в Минске“. Ну вот так, шутя. Он говорит: „Я не исключаю этой встречи“», — рассказал президент.

Затем он предложил Макрону позвонить Путину, приехать и поговорить по-мужски.

Ранее стало известно, что глава Франции впервые за долгое время позвонил Лукашенко.