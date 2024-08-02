Лукашенко пожаловался на низкую зарплату

Лукашенко в шутку пожаловался, что ему пять лет не повышали зарплату

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о размере своей зарплаты, заявив, что ее не повышали на протяжении нескольких лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер принял участие в церемонии вручения государственных наград работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.

«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», — обратился он с вопросом к ведущему бухгалтеру управделами.

Ранее Лукашенко заявил, что уровень в жизни в Белоруссии никогда не был таким высоким. По его словам, с середины 90-х годов доходы белорусов выросли в 10 раз. Глава республики признался, что часть роста доходов сдержали введенные Западом санкции.

До этого Лукашенко рассказал о своем детстве. Будучи ребенком, он пахал поле и обрабатывал картофель.