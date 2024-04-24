Лукашенко назвал уровень жизни в Белоруссии самым высоким за всю историю | 360°

Мир 24 апреля 2024, 19:53 Лукашенко назвал уровень жизни в Белоруссии самым высоким за всю историю Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не жила так хорошо, как сейчас РИА «Новости»

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Уровень в жизни в Белоруссии после обретения независимости никогда не был таким высоким. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил глава республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что, если учитывать внешние факторы, географические и ресурсные возможности страны, полученным результатом можно гордиться.

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«Давайте честно признаем: мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас. Конечно, могли бы и лучше, но у нас нет того, что в Эмиратах и России», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что с середины 90-х годов доходы жителей страны выросли в 10 раз. Он призвал скептиков не считать это достижение небольшим: деньги подкрепляются возможностями граждан больше тратить на покупки и отдых, а также сберегать их часть, чего раньше нельзя было представить.

Лукашенко признался, что часть роста доходов сдержали введенные Западом санкции, но даже если бы их не было, шанс разбогатеть был только у небольшого числа белорусов. Власти со своей стороны сделали все, чтобы не допустить чрезмерного разделения общества на бедных и богатых, чего обещали народу.

На этой неделе президент Белоруссии принял участие в республиканском субботнике, посадив яблони в поселке Копысь, где родился. В беседе с журналистами Лукашенко рассказал, что в детстве обрабатывал картошку и зарабатывал по три рубля в день, чтобы купить себе и братьям школьную форму.