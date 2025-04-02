Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух государств. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы республики.

Интеграционный проект России и Белоруссии поспособствовал обретению бесценного опыта в различных сферах госстроительства, раскрытию огромного потенциала экономик и формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности.

«Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян», — сказал Лукашенко.

Он также направил поздравления премьер-министру России Михаилу Мишустину, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, председателю ГД Вячеславу Володину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Путин и Лукашенко 20 марта провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящим празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне.