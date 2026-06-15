Лукашенко поздравил генсека ШОС Ермекбаева с 25-летием организации

Шанхайская организация сотрудничества является одной из самых влиятельных и динамичных структур в мире. Об этом в поздравлении генерального секретаря Нурлана Ермекбаева с 25-летием образования ШОС заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привела пресс-служба администрации республики.

Лукашенко отметил, что «шанхайская семья» помогает поддерживать сотрудничество, находить практические решения и выстраивать диалог там, где важны уважение мнений разных сторон, ответственность и доверие.

«Минск продолжит вносить вклад в защиту интересов Организации и продвижение ключевых инициатив», — подчеркнул он.

Лукашенко поблагодарил Ермекбаева за внимание к укреплению взаимодействия между ШОС и Белоруссией, а также пожелал ему дальнейшего развития, сильных идей, новых успехов, здоровья и благополучия.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев предложил ШОС объединить усилия.