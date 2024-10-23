Лукашенко поцеловал каравай и угостился чак-чаком на саммите БРИКС в Казани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казани, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. В рамках встречи Лукашенко попробовал традиционное татарское угощение чак-чак, сообщило РИА «Новости» .

Белорусский лидер заметил, что Минниханов угощает его блюдами, которые Лукашенко обычно не рекомендуют.

«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький», — процитировал его ТАСС.

Однако президент Белоруссии все же решился съесть чак-чак, а затем поцеловал каравай, что является частью старинной традиции. В некоторых случаях во время церемоний от каравая принято отламывать кусочек, а в других — целовать.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил суть стратегии БРИКС. Он подчеркнул, что члены объединения выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение.