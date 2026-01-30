Лукашенко посоветовал женщинам убирать снег для красоты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим средством для поддержания женской красоты является уборка снега. С таким советом он выступил во время посещения предприятия-разработчика микроэлектроники ОАО «Планар», передал телеграм-канал «Пул Первого» .

Лукашенко отметил, что женщины используют различные косметические средства, но физический труд на свежем воздухе эффективнее.

«Вы так хотите быть красивыми! Вы всякую заразу [наносите] на лицо, тело, медом обмазываетесь, если кто-то в парилку идет, и так далее. <…> Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег», — сказал Лукашенко, обращаясь к работницам.

Ранее, вспоминая разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, белорусский лидер поделился секретом, как выучить китайский язык. По словам Лукашенко, нужно просто не бояться.