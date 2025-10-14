Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за Нобелевской премии мира

Александр Лукашенко рекомендовал американскому коллеге Дональду Трампу не переживать из-за того, что Нобелевская премия мира досталась другому человеку. Слова белорусского лидера на совещании по развитию белорусско-американских отношений привела его пресс-служба .

«Быть в ряду этих отщепенцев, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене», — заявил Лукашенко.

Он признался, что сам отказался бы от Нобелевской премии и не будет поздравлять Трампа, если тот в следующем году ее получит.

Премию мира в этом году получила бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо. В то же время премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что готов еще раз номинировать Трампа за его усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа.