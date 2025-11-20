Лукашенко помиловал католических священников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух совершивших тяжкие преступления против государства католических священнослужителей, их освободили. Об этом сообщило БелТА .

«На основании помилования президента Беларуси освободили двух католических священнослужителей, совершивших тяжкие преступления против государства», — отметило издание.

Журналисты уточнили, что из колонии отпустили отца Анджея Юхневича и отца Генриха Околотовича. Решение об освобождении приняли с учетом объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года, принципов милосердия и доброй воли, а также интенсификации контактов с Ватиканом.

В сентябре Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Среди них оказалось шестеро литовцев, власти прибалтийской республики подтвердили их освобождение.