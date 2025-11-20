Лукашенко помиловал католических священников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух совершивших тяжкие преступления против государства католических священнослужителей, их освободили. Об этом сообщило БелТА.
«На основании помилования президента Беларуси освободили двух католических священнослужителей, совершивших тяжкие преступления против государства», — отметило издание.
Журналисты уточнили, что из колонии отпустили отца Анджея Юхневича и отца Генриха Околотовича. Решение об освобождении приняли с учетом объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года, принципов милосердия и доброй воли, а также интенсификации контактов с Ватиканом.
В сентябре Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Среди них оказалось шестеро литовцев, власти прибалтийской республики подтвердили их освобождение.